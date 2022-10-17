Донецк, 17 октября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео уничтожения российскими десантниками боевиков ВСУ, замаскировавшихся в лесополосе.