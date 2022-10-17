Херсон, 17 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Офицеры Росгвардии задержали 90 пособников киевского режима на территории Херсонской и Запорожской областей за минувшую неделю, данные опубликованы 17 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«За прошедшую неделю офицерами Росгвардии на территории Херсонской и Запорожской областей выявлены 90 пособников СБУ, ВСУ и националистических организаций», — приводит слова представителя силовой структуры РИА Новости.

По предоставленной информации, за последнюю неделю силовиками обнаружено два больших тайника с оружием и боеприпасами, в том числе — переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», а также 15 противотанковых гранатомётов.