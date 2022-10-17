Минобороны РФ показало кадры уничтожения десантниками боевиков ВСУ
Москва, 17 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео уничтожения российскими десантниками боевиков ВСУ, замаскировавшихся в лесополосе.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны РФ
Отмечается, что бронетехнику и диверсионно-разведывательные группы ВСУ обнаружили с помощью беспилотников, а потом поразили ударами артиллерии и ПТРК.
В результате было поражено шесть танков, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.