Канберра, 17 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Обширные наводнения в австралийском штате Виктория могут ускорить и без того высокую инфляцию в стране, поскольку ожидается, что цены на продукты резко вырастут. Об этом сообщил телеканал NineNews.

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Наводнения обрушились на фермы и предприятия по всей Виктории, что побудило сельскохозяйственных аналитиков прогнозировать рост цен на молочные продукты, зерно, фрукты и овощи. Посевы и домашний скот пострадали в ключевых сельскохозяйственных районах штата, от Шеппартона до границы Виктории с Новым Южным Уэльсом, где выращивается значительное количество персиков, помидоров, груш и яблок.

В свою очередь казначей Австралии Джим Чалмерс предупредил, что граждане могут ожидать еще большего давления на семейный бюджет.

«Я думаю, что австралийцам действительно нужно готовиться к последствиям этих наводнений с точки зрения роста стоимости жизни», — сказал он на пресс-конференции.