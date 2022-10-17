Донецк, 17 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян бандеровскими вооружёнными формированиями. Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:35 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что киевские боевики за последнюю неделю совершили как минимум две попытки диверсии в Запорожье, которые были успешно пресечены союзными силами.