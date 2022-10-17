Москва, 17 октября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. По всей территории бывш. УССР утром 17 октября звучит оповещение о воздушной тревоге. Об этом сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

Сирены слышны в том числе в западных регионах государственного образования, подконтрольного киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве прогремело несколько взрывов, удары нанесены при помощи беспилотников-камикадзе «Герань-2».