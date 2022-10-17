Москва, 17 октября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министерство финансов России подготовило и направило в правительство РФ проект постановления о способах поддержки граждан страны, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Среди предложенных мер — продление на период службы сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов за исключением НДФЛ. На тот же период предлагается отодвинуть срок предоставления налоговых деклараций и финансовых отчётностей.