Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Двое мужчин открыли стрельбу, предположительно, друг в друга, на набережной Фонтанки рядом с Невским проспектом в Петербурге.

Задержанный по подозрению в хулиганстве пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили 17 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел днем 16 октября на набережной реки Фонтанки, 39. В отдел полиции Центрального района обратился напуганный очевидец, который сообщил, что двое мужчин стреляли из оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские «по горячим следам» задержали у дома 62 по Невскому проспекту 19-летнего пешехода. По данным правоохранительных органов, молодой человек произвёл выстрел из аэрозольного пистолета в сторону неустановленного лица.

«Аэрозольный пистолет «Пионер» у стрелка изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»)», — сказали в полиции, добавив, что злоумышленник задержан на основании на основании ст. 91 УПК РФ.