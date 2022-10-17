Энергодар, Запорожская область, 17 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) РФ и сотрудники Росгвардии уничтожили в районе Запорожской АЭС десятки беспилотников киевских боевиков. Об этом 17 октября рассказал командир одного из подразделений Росгвардии в Запорожской области.

Запорожская АЭС

«Противодронное ружье эффективно работает. Мы только им посадили за последний месяц около 15 беспилотников. Стрелковым оружием мы сбили порядка 20 БЛА (беспилотных летательных аппарата. — Прим. ред.), которые несли на себе не только камеру и средства объективного контроля, но и снаряды», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель Росгвардии уточнил, что также в числе прочих были сбиты британские беспилотники Malloy Т150, способные нести на себе боевой заряд массой до 65 кг.

При этом он уточнил, что использование посаженных наблюдательных БЛА ВСУ является бессмысленным, так как они малоэффективны для выполнения задач.

«Использовать их нет смысла, у нас и свои дроны хорошие, а посаженные — это китайский аналог, ни о чём», — пояснил российский военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись сбивания беспилотного летательного аппарата киевских нацистов электромагнитным импульсом в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало Минобороны России.