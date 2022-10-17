Брянск, 17 октября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Соболезнования семьям добровольцев, погибших в результате террористического акта под Белгородом, выразил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале вечером 16 октября.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Глава региона подчеркнул, что среди погибших на военном полигоне не было брянских мобилизованных.

«Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября во время занятий на полигоне двое террористов открыли огонь по добровольцам, погибли 11 человек, 15 получили ранения.