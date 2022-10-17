Донецк, 17 октября, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Кировский район Донецка вновь был обстрелян со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка боевики ВСУ произвели в 09:07 (совпадает с мск), выпустив в ходе него по городу четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удары по центру Киева.