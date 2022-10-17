Южно-Сахалинск, 17 октября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. На Сахалине 17 октября с Успеновского военного полигона проводили мобилизованных жителей островного региона на фронт спецоперации, сообщил в своём-телеграм канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Глава региона отметил, что были приложены все усилия, чтобы бойцы ушли на фронт подготовленными и полностью экипированными необходимым оружием и снаряжением.

«Пожелал защитникам нашей Родины вернуться домой живыми, здоровыми и с победой! А мы пока позаботимся об их семьях», — написал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске стартовала молодёжная акция «Сюрприз с любовью военнослужащим России».