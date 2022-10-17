Ясиноватая, ДНР, 17 октября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что киевские нацисты произвели обстрел Ясиноватой в 08:55 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда натовского калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попытки киевских войск форсировать Днепр в регионе обернутся для них самоубийством.