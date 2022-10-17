Донецк, 17 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли три мирных жителя. Об этом 17 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ

По информации штаба, за некалендарные сутки с 08:00 16 октября до 08:00 17 октября в результате обстрелов киевскими боевиками территории ДНР погибли три человека, ещё восемь мирных жителей получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории бывш. УССР прозвучали взрывы.