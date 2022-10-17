Донецк, 17 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Петровский и Кировский районы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 17 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского и Кировского районов Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 08:40 (совпадает смск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Ставропольский край закупил для воинских частей 11 квадрокоптеров. Денежные средства на покупку этих необходимых для ведения боевых действий беспилотных летательных аппаратов были собраны неравнодушными гражданами для созданного в крае благотворительного фонда