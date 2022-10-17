Симферополь, 17 октября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Проезд автобусов возобновился по Крымскому мосту. Об этом 17 октября сообщили в Минтрансе РФ.

ИА REGNUM По Крымскому мосту на машине

В ведомстве рассказали, что по Крымскому мосту утром 17 октября возобновилось движение автобусов. Они следуют в обоих направлениях. После террористического акта, в результате которого пострадали конструкции моста, они направлялись на паромную переправу.

«Теперь для пассажирских перевозок по Крымскому мосту, помимо проезда на легковом транспорте, на пригородных поездах и поездах дальнего следования, стали доступны поездки на автобусах», — проинформировали в Минтрансе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл сильный взрыв, повредивший автодорожные пролёты. Согласно распоряжению правительства, мост полностью восстановят к 1 июля 2023 года.