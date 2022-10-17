В США заявили о неготовности Вашингтона к военному противостоянию с КНР
Вашингтон, 17 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не смогут одержать победу, если в скором времени начнется военное противостояние Пекина и Вашингтона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расчеты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Отмечается, что ситуация на территории б. УССР показала проблемы в американском военно-промышленном комплексе, одной из которых является неповоротливость и сложности в наращивании производства.
В связи с этим при потенциальном возникновении регионального конфликта военные США могут остаться без вооружений.
Кроме того, проблема заключается в нежелании военных компаний США заключать долгосрочные контракты с Пентагоном на производство боеприпасов из-за существующих финансовых рисков.