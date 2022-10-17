Лондон, 17 октября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. С призывом к премьер-министру Великобритании Лиз Трасс подать в отставку выступили 17 октября первые три депутата Палаты общин британского парламента от правящей в стране Консервативной партии.

Number 10 Лиз Трасс

Как указал на своём сайте депутат-консерватор Криспин Блант, большая часть представителей парламента Британии считают, что на данный момент авторитет Трасс «фатально поврежден».

«Она должна уйти сейчас, поскольку она не может ни завоевать, ни удержать доверие коллег, а тем более общественности и безжалостных СМИ», — говорится в заявлении.

Также еще один представитель Консервативной партии страны Эндрю Бриджен заявил в интервью газете The Telegraph, что «дальше так продолжаться не может».

При этом парламентарий Джейми Уоллис обнародовал на своей странице в одной из соцсетей обращение к действующему главе правительства Британии на эту же тему.

«Последние недели я наблюдал за тем, как правительство подрывало британскую экономическую надежность и непоправимо раскалывало нашу партию. Хватит. Я обратился к премьер-министру с просьбой уйти с занимаемого поста в связи с тем, что она более не обладает доверием со стороны страны», — написал Уоллис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель палаты общин британского парламента Пенни Мордонт не одобрила призывов вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.