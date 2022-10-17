Мадрид, , 07:06 — REGNUM Когда гражданин Испании становится премьер-министром своей страны, он обязан подчиняться национальным интересам и тем, кто за него голосовал, а не интересам собственной партии. Об этом заявил лидер испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо.

Альберто Нуньес Фейхоо Ppdegalicia.com

«Это кажется очевидным, но Педро Санчес этого не понял», — сказал Фейхоо.

По его словам, правительство Санчеса «огромное, самое дорогое для демократии, с 22 министрами в самый трудный для страны момент».

Фейхоо также раскритиковал представленную левым правительством страны программу госбюджета на 2023 год, поскольку она является самой дорогой за всю историю страны, однако при этом она также «наиболее далека от того, что нужно Испании».

Лидер правых также потребовал от испанского премьера объяснить изменения в его политике в отношении Марокко и Алжира, а также опровергнуть слухи о том, что он является «опорой» для сторонников независимости в Каталонии.