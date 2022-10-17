Новосибирск, 17 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Новосибирская аптечная сеть сформировала аптечки для российских военнослужащих. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Денис Абрамов ИА REGNUM Тактическая аптечка

«Сегодня Вооруженные силы России выполняют трудные боевые задачи на рубежах нашей страны. Главная задача тех, кто находится в тылу — обеспечить бесперебойную поддержку наших бойцов. Это касается, в том числе, медикаментов и специальных медицинских средств, — уточнил глава города в своём телеграм-канале. — Минпромторг Новосибирской области обратился к нам с такой просьбой и, конечно, муниципальная аптечная сеть её выполнила».

Тактические аптечки включают 18 позиций, в том числе жгут-турникет, перевязочные пакеты, противоожоговые средства, антибиотики, обезболивающие и противошоковые средства.

За сутки были собраны 6,5 тыс. тактических аптечек. Они уже направлены военнослужащим.