Десять врачей из Якутии приехали в ДНР оказывать медицинскую помощь
Донецк, 17 октября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Офтальмологи, кардиологи, неврологи, УЗИ-специалисты и рентген-лаборанты добрались до Донецкой Народной Республики вместе с ценным грузом, который необходим для оказания специализированной медпомощи. В том числе в регионе проведут операции на глаза, которые раньше были недоступны для жителей освобождённой территории, сообщил 17 октября телеграм-канал заместителя председателя правительства региона Ольги Балабкиной.
Читайте также: В Донбасс добровольно поедет группа врачей из Якутии
Он объяснил, почему специалисты долго собирались в эту командировку. Одной из причин задержки стал взрыв на Крымском мосту. Врачи везли с собой хрупкое медицинское оборудование и более 1,5 тонн расходных материалов, и груз нуждался в бережной доставке.
Как сообщало ИА REGNUM, медработники из Якутии отправились в Донецкую народную республику, чтобы оказывать помощь как местным жителям, так и военнослужащим.