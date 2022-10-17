Вашингтон, 17 октября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Среди населения стран Запада постепенно набирают популярность идеи, высказанные президентом России Владимиром Путиным, сообщает 17 октября издание The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин. Погружение

По утверждению издания, речь президента России, произнесенная им в конце сентября текущего года, содержит идеи, очень привлекательные для многих в США и странах Европы.

В частности, 30 сентября Путин заявил о необратимости крушения западной гегемонии и фундаментальных трансформаций миропорядка, на фоне которых страны Запада отстаивают старый мир, основанный на двойных стандартах.

«В одной стране за другой распространяется идея, что нам нужны сильные лидеры, которые добиваются поставленных перед собою целей. И не только в сфере политики — мы видим рост востребованности таких технократов, как Илон Маск, и вообще тех, кто решает проблемы и выполняет свои задачи», — цитирует The Washington Post слова профессора национальной безопасности в Военно-морском колледже США Николаса Гвоздева.