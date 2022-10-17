Рогов заявил о подготовке ВСУ к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС
Мелитополь, 17 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима готовят операцию по захвату Запорожской АЭС, сообщил вечером 16 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Министерство обороны России
Удары ВСУ по Запорожской АЭС
Со ссылкой на жителей оккупированных ВСУ районов Рогов рассказал, что в течение октября уже дважды проводились учения по форсированию Днепра.
«Проводили учения как минимум три раза только в сентябре… В октябре как минимум речь идёт о двух учениях», — сказал Рогов.
По его мнению, речь идёт о подготовке операции по захвату ЗАЭС путём высадки десанта через Днепр.