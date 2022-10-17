Тель-Авив, Израиль, 17 октября, 2022, 03:55 — ИА Регнум. Министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай на своей странице в Twitter 16 октября заявил, что Израилю следует оказать военную помощь киевскому режиму.

VOA Persian Нахман Шай

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занимать Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и [киевскому режиму] дать военную помощь, как это делают США и страны НАТО», — написал израильский министр.

Напомним, что американская газета Washington Post сообщила со ссылкой на свои источники в Петагоне, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar для нанесения ударов по войскам и инфраструктуре киевского режима.