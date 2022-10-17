Лондон, 17 октября, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Председатель палаты общин британского парламента Пенни Мордонт в своей статье 16 октября в газете Daily Telegraph не одобрила призывов вынести вотум недоверия премьер-министру страны Лиз Трасс.

Arlington National Cemetery Пенни Мордонт

Мордонт считает, что консервативной партии необходимо работать с премьер-министром, и сравнивает её нынешние трудности с теми, с которыми столкнулся и которые преодолел Уинстон Черчилль.

Председатель палаты общин, которую, между прочим, считают одним из претендентов на место Трасс, заявила: «Нашей стране нужна стабильность, а не «мыльная опера».

Мордонт также добавила, что всем надо сосредоточиться на выполнении национальной миссии, как об этом сказала ранее Трасс. Мородонт считает, что в данный момент необходим прагматизм и работа в команде. Она призвала и дальше работать с нынешним премьер-министром и новым министром финансов.

Напомним, что ряд депутатов правящей консервативной партии крайне недовольны деятельностью Трасс на посту главы кабинета и высказываются за её отставку.