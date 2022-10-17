Брюссель, 17 октября, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Утверждение нового транша финансовой помощи киевской армии планируют главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге. Об этом 17 октября сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза в ходе своего выступления в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Долги бывшей УССР

Ожидается, что шестой транш военной помощи Киеву от Евросоюза составит 500 млн евро, которые будут выделены из Европейского фонда мира. Общий объём помощи Киеву с этим траншем достигнет 3,1 млрд евро. Поставки вооружений при этом будут обеспечиваться государствами — членами ЕС.

Кроме того, на встрече глав МИД будет принято решение по запуску военной помощи в виде тренировочной миссии ЕС для киевской армии. Подготовка военных может начаться уже в середине ноября, планируется подготовить 12 тыс. человек, и еще 2,8 тыс. получат специализированное обучение. Указывается, что цели миссии могут меняться, она продлится два года, и сейчас идёт согласование числа стран — участниц проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден уполномочил Госдеп США выделить киевскому террористическому режиму новый пакет американской военной помощи в размере $725 млн.