Вирджиния, США, , 02:30 — REGNUM Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса университета в американском городе Харрисонбург в штате Вирджиния. Об этом 16 октября сообщает ABC News.

Стрельба Niels Noordhoek

Инцидент со стрельбой произошёл в 02:20 по местному времени. Уточняется, что подозреваемый в стрельбе был задержан в течение нескольких часов после происшествия. Мужчине 20-ти лет были предъявлены обвинения в покушении на убийство, умышленном ранении при отягчающих обстоятельствах, хранении огнестрельного оружия и использовании огнестрельного оружия при совершении преступления.

В результате стрельбы пострадали восемь человек, пятеро из них были госпитализированы. Как уточнили медики, ранения не угрожают жизни пострадавших.

Обстоятельства и причины инцидента расследуют сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, речь идёт об отдельном эпизоде, никак не связанном с другими подобными происшествиями. Угроза для общества в данный момент отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести пострадавших в результате стрельбы возле больницы в американском штате Теннесси.

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