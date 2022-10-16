Луганск, 16 октября, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Населенный пункт Сватово в Луганской Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны ВФУ в 20:10 зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово, — говорится в сообщении. — Информация о пострадавших и повреждениях уточняется».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибра 152 мм.