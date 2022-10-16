В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса
Берлин, 16 октября, 2022, 22:29 — ИА Регнум. В Германии на фоне роста инфляции и энергетического кризиса может закрыться ряд больниц, заявил 17 октября министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах.
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В больнице
«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», — сказал он в интервью телеканалу ARD.
Лаутербах добавил, что обсудит с министерством финансов суммы и порядок реализации помощи больницам.