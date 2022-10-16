Москва, , 22:21 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграл вничью со столичным «Спартаком» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, которая прошла 16 октября на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:2.

Героем встречи в составе хозяев поля стал Федор Чалов, который оформил дубль. У «Спартака» отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Футболисты ЦСКА, набравшие 25 балов, находятся на третьей позиции.

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