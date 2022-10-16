Анкара, , 21:55 — REGNUM Вооруженные силы Турции ликвидировали шесть боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом 16 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

​​​​​​​​​​​​​​По данным военного ведомства, ликвидированные боевики готовили атаку на турецких военных в зонах антитеррористических операций «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября в министерстве обороны Турции признали гибель одного из своих военнослужащих на севере Ирака.