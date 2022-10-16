Сеул, 16 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Участник музыкального K-pop коллектива BTS Чин (Ким Сокчин) объявил о скором выпуске сольной работы. Об этом 16 октября сообщает журнал Variety.

(сс) Republic of Korea BTS на сцене

Певец выступил с заявлением во время бесплатного концерта группы «Yet to Come», который прошёл в Южной Корее. «Это не огромный альбом или что-то в этом роде, это всего лишь сингл», — сказал Чин, отметив, что он записал его с кем-то, кто ему «всегда очень нравился».

Напомним, в июне 2022 года участники BTS объявили, что сделают перерыв в творчестве группы. Тогда они также рассказали о планах на сольные проекты.