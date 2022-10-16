Донецк, 16 октября, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой еще три снаряда.