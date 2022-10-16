Донецк, 16 октября, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ были повреждены три жилых дома. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Во время обстрела Куйбышевского района пострадали ещё три частных дома, — написал он. — Повреждены кровля и остекление».

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре снаряда.