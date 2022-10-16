Белгород, 16 октября, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В Валуйском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти. Ведутся восстановительные работы», — написал он во «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил семью пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

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