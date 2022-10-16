Донецк, 16 октября, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк из артиллерии.