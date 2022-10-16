Вашингтон, 16 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В случае применения Вооруженными силами (ВС) России ядерного оружия на территории бывшей УССР ответные меры США не будут зависеть от масштаба удара. Об этом 16 октября заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, применение ядерного оружия на поле боя — это применение ядерного оружия на поле боя.

«Мы (власти США) не намерены делать градации», — заявил Салливан, отвечая на вопрос о том, отреагирует ли Вашингтон, если ядерное оружие будет применено в тактическом варианте.

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегами из Литвы санкции против РФ и оказание военной помощи киевскому режиму.