Донецк, 16 октября, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин вручил орден Дружбы ДНР министру культуры Чечни Айшат Кадыровой, которая ранее прибыла в Донецк. Об этом 16 октября написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Вручил министру культуры Чеченской Республики орден Дружбы за сотрудничество и как символ нашей благодарности за поддержку Донбасса», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин передал Ямалу огромную благодарность от жителей Волновахи и отметил, что город восстаёт из руин.