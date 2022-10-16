Донецк, 16 октября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Один мирный житель пострадал при обстреле Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ. Об этом 16 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Во время утреннего обстрела городской администрации по ул. Университетской был ранен мужчина 1949 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 мм.