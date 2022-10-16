Донецк, 16 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:35 — населенный пункт Майорск — населенный пункт Зайцево: выпущено пять мин калибра 120 мм; 14:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Зайцево: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк из артиллерии.