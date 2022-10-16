Донецк, 16 октября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм. 15:10 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм. 14:55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. 15:50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Гольмовский.