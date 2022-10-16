Белгород, 16 октября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Один мирный житель пострадал в результате обстрела киевскими нацистами Белгородского района. Об этом 16 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков уточнил, что, кроме этого, при обстреле боевиков ВСУ были повреждены свыше 20 домовладений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из соображений безопасности Сербия приняла решение о закрытии своего посольства в Киеве.