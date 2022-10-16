Москва, 16 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В конфликт на территории б. УССР де-факто уже вмешался Североатлантический альянс (НАТО), однако это не повлияет на цели спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналиста Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«НАТО де-факто уже влезла в [киевский] конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все цели и полагания, то есть операция продолжается, и она будет доведена до конца», — сказал он.

При этом представитель Кремля уточнил, что нашей стране в этих условиях будет «существенно тяжелее» и они требуют от России внутренней экономической и иной мобилизации.

«Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — пояснил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за сутки на николаево-криворожском направлении уничтожено более 350 боевиков ВСУ.