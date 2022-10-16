Варшава, 16 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. На территорию Польши за сутки 15 октября прибыло не менее четырёх тяжёлых транспортных самолётов США, это следует из данных западных авиационных интернет-ресурсов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Командо. США. Оружие

Согласно этой информации, четыре зафрахтованных американским минобороны грузовых самолета Boeing 747 транспортных компаний из США Atlas Air и National Airlines приземлись на аэродроме города Жешув в Польше на расстоянии 90 км от границы с территорией б. УССР. При этом самолёты указного типа могут перевозить до 120 тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне новый пакет американской военной помощи в размере $725 млн уполномочил Госдеп США выделить киевскому террористическому режиму глава Белого дома Джо Байден.