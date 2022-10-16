Москва, 16 октября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту теракта на полигоне в Белгородской области, в результате которого погибли 11 человек, возбудили российские следователи. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СК РФ

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате стрельбы на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли и ещё 15 были ранены. При этом добавляется, что военные следователи выясняют все обстоятельства теракта.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Минобороны РФ сообщили, что в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершён теракт, в результате которого погибли 11 человек.