Белгород, 16 октября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в районе аэропорта Белгорода. Видеозаписи этого 16 октября выкладывают очевидцы произошедшего в соцсетях и телеграм-каналах.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

На выложенных в интернет кадрах запечатлены запуски ракет ПВО, а также несколько взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в результате обстрела ВСУ региона двое раненых.