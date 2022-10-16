Донецк, 16 октября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Данные о новых преступлениях вооружённых формирований нацистского киевского режима зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 16 октября пресс-служба Следственного комитета РФ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Уточняется, что ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что боевики ВСУ обстреляли город из артиллерии натовского калибра 155 мм, и один из снарядов разорвался рядом со зданием донецкой мэрии на автопарковке.

Также указывается, что, согласно предварительной информации, в результате обстрела два мирных жителя получили ранения и госпитализированы, а здание мэрии Донецка повреждено в нём выбиты стёкла.

«Данный факт будет расследован Следственным комитетом в рамках уголовного дела. На месте работают сотрудники ведомства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что данные о новых преступлениях киевских нацистов против мирных жителей зафиксируют российские следователи.