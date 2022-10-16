Белгород, 16 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В небе над Белгородом сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Кадры работы систем ПВО 16 октября выкладывают очевидцы в соцсетях и телеграм-каналах.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

При этом, по информации местных телеграм-каналов, на данный момент в результате работы российских систем ПВО над городом было сбито не менее 20 ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Киевской области был объявлен режим воздушной тревоги.