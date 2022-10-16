Херсон, 16 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В настоящее время на линии обороны в Херсонской области сохраняется контролируемая ситуация. Об этом 16 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Всё хорошо, без изменений. Отбиты все атаки, организована полностью линия обороны. Укронацисты зализывают раны после вчерашнего дня. Для нас всё под контролем», — приводит его слова РИА Новости.

Также Стремоусов рассказал, что в ночь на 16 октября боевики ВСУ не стали предпринимать активных наступательных действий.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что данные о новых преступлениях киевских нацистов против мирных жителей зафиксируют российские следователи.