Москва, 16 октября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. О героизме и мужестве ефрейтора Алдара Дылыкова, которые он проявил в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 16 октября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что ефрейтор в составе батальонно-тактической группы освобождал один из захваченных киевскими нацистами населённых пунктов и во время продвижения по нему группа, в составе которой был Дылыков, была атакована боевиками ВСУ.

Также указывается, что укрофашисты открыли огонь по десантникам с заранее оборудованных позиций и в ходе боя ефрейтор прицельным огнём из пулемёта смог сковать действия врага, подавить ВСУ и уничтожил шесть киевских боевиков. В результате этого лишённый огневой поддержки враг понёс значительные потери и отступил.

«Смелые и решительные действия ефрейтора Дылыкова позволили российским десантникам выбить националистов из населённого пункта», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что одна из ракет из РСЗО HIMARS, выпущенных ВСУ, предположительно, попала в здание городской администрации Донецка.